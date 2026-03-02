Tajani | Usa e Israele hanno deciso in autonomia di intervenire in Iran – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran sono stati decisi autonomamente dai due paesi. Ha precisato che le operazioni hanno come obiettivo principale la neutralizzazione della minaccia nucleare iraniana. La notizia è stata diffusa tramite un video pubblicato dall’Agenzia Vista e risale al 2 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 “Gli attacchi di Usa e Israele sono volti a cancellare la minaccia nucleare. Hanno deciso in autonomia di intervenire”. Lo ha detto Tajani in Senato durante 'informativa sull'Iran con Crosetto. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda.» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Tajani: "Usa e Israele hanno deciso in autonomia e riservatezza"“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

Tajani: "Usa e Israele hanno deciso in autonomia, crisi durerà settimane"Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento: cosa hanno detto i ministri dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran

Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l'Italia non è stata informata: Usa e Israele hanno deciso in modo riservato. Scontro frontale con Conte. La crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale. Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

