Tajani | Domani tornano a casa i 200 studenti italiani minorenni
Domani circa 200 studenti italiani minorenni che si trovano negli Emirati Arabi Uniti potranno tornare a casa, dopo aver passato un periodo all’estero. La notizia è stata comunicata da un portavoce del governo, che ha specificato che i ragazzi rientreranno nel nostro Paese nelle prossime ore. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del ritorno o sulle modalità del viaggio.
Circa 200 studenti minorenni italiani, che si trovano negli Emirati Arabi Uniti, domani potranno riabbracciare le loro famiglie. A comunicarlo oggi, lunedì 2 marzo, è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'audizione alle commissioni di Camera e Senato dedicata alla.
Leggi anche: Iran, Tajani: la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza. Domani rientreranno i 200 studenti minorenni
Leggi anche: Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%
Iran, Tajani: la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza. Domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Nella regione sono al momento presenti oltre 70.000 connazionali tra presenze stabili (quasi l'80%) e temporanee. 30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi
