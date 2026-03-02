Tajani | Domani tornano a casa i 200 studenti italiani minorenni

Domani circa 200 studenti italiani minorenni che si trovano negli Emirati Arabi Uniti potranno tornare a casa, dopo aver passato un periodo all’estero. La notizia è stata comunicata da un portavoce del governo, che ha specificato che i ragazzi rientreranno nel nostro Paese nelle prossime ore. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del ritorno o sulle modalità del viaggio.