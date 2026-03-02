Tajani | ‘dall’Iran ingiustificate e inaccettabili rappresaglie’

Il ministro della Difesa e quello degli Esteri sono intervenuti in audizione congiunta davanti alle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato, illustrando la posizione italiana sulla situazione in Medio Oriente. Durante l'incontro, Tajani ha definito ingiustificate e inaccettabili le rappresaglie provenienti dall’Iran, mentre Crosetto ha fornito aggiornamenti sulle questioni di sicurezza e difesa nel contesto internazionale.

Ripercorrendo quanto avvenuto, Tajani ha spiegato che “nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell’Iran. Ribadisco che Usa e Israele in autonomia e nella riservatezza hanno deciso di agire.Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non avere ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazioni iniziate. Io, come ho subito riferito al presidente del Consiglio, sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Sa’ar e informato di quanto stava accadendo” “Nelle prime ore di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco combinato nei confronti dell’Iran, che prosegue anche in queste ore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

