T-Mobile e Starlink si preparano a potenziare la loro collaborazione con un grande aumento di velocità. L'integrazione tra le due aziende si avvicina a un livello di connettività quasi 5G. I satelliti di nuova generazione V2, dotati di chip personalizzati e antenne phased-array, rappresentano il cuore di questa novità. La mossa mira a migliorare la qualità e la copertura delle reti satellitari.

l’integrazione tra Starlink e t-mobile si avvicina a un livello di connettività quasi 5g, grazie ai satelliti di nuova generazione V2 equipaggiati con chip personalizzati e antenne phased-array. questa evoluzione è in grado di gestire un volume di traffico molto maggiore, aprendo scenari per videoconferenze, lavoro remoto e servizi avanzati in aree con copertura tradizionale limitata o assente. questa panoramica sintetizza cosa cambia, quali benefici potrebbero emergere e quali limiti restano, basandosi sulle informazioni disponibili. starlink su t-mobile: una spinta quasi 5g in velocità. gli satelliti di prossima generazione V2 saranno dotati di chip su misura e di antenne a array phased-array, capaci di instradare un flusso di dati molto superiore rispetto alle generazioni precedenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - T-mobile starlink sta per ricevere un enorme upgrade di velocità che potrebbe cambiare tutto

