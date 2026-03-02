Nelle ultime ore sono stati arrestati quattro uomini sospettati di aver preso parte al pestaggio dello youtuber romano Simone Ruzzi, noto come Cicalone. L'aggressione si è verificata lo scorso 12 novembre 2025 nella stazione Ottaviano della linea A della metropolitana di Roma. Le indagini hanno portato all'arresto dei sospettati, considerati responsabili dell'evento violento.

Sono stati arrestati i quattro uomini ritenuti responsabili del violento pestaggio dello youtuber romano Simone Ruzzi, conosciuto sui social come Cicalone, aggredito lo scorso 12 novembre 2025 nella stazione Ottaviano della linea A della metropolitana di Roma. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. Tre dei presunti aggressori erano stati rintracciati in Finlandia, dove si trovavano già detenuti per altri reati, mentre il quarto è stato fermato in Romania e successivamente trasferito in Italia, atterrando all’aeroporto di Fiumicino sotto scorta. L’episodio risale alla mattina del 12 novembre, quando Cicalone si trovava nella stazione Ottaviano per realizzare un video dedicato al fenomeno dei borseggiatori sui mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Svolta nelle indagini sul pestaggio allo youtuber Cicalone

Roma, pestaggio in diretta allo youtuber anti-borseggiatori Simone Cicalone in metro: 4 arrestiL’aggressione risale al 12 novembre scorso alla fermata Ottaviano della linea A: colpito con calci e pugni, sono state aggredite anche due guardie...

Pestaggio allo youtuber Cicalone, quattro arresti: appartengono al “Clan di Hitler” Il gip: “Inaudita violenza”A distanza di mesi, la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio su cittadini romeni, ritenuti responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso 12...

Intervento di fine seduta sull’aggressione allo youtuber Simone Cicalone (13/11/2025)

