Studenti del Calvi bloccati a Dubai | trasferiti in centro città

Cinque studenti dell’Istituto Calvi, tra cui Laura, Nicolò e tre ragazzi di nome Francesco, sono rimasti bloccati a Dubai e sono stati trasferiti in centro città. La situazione si è complicata a causa di rumori di missili e continui aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso delle ultime ore. La loro condizione rappresenta una prova di resistenza in un contesto di emergenza.

Per Laura, Nicolò e tre compagni che si chiamano tutti Francesco, i cinque studenti dell'Istituto Calvi bloccati a Dubai, l'emergenza è diventata una prova di resistenza mentale, fatta di rumori di missili e aggiornamenti che cambiano nel giro di poche ore.