stefano de martino tra antonella clerici e maria de filippi i capricci di alba parietti e le canzoni di vasco rossi per laura pausini

Sanremo 2027, De Martino tra Clerici e De Filippi Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. E ora, inevitabile, parte il toto-nome sulla donna che potrebbe affiancarlo sul palco dell’Teatro Ariston. In pole position si mormora Antonella Clerici, volto rassicurante e amatissimo dal pubblico. Ma tra i corridoi televisivi prende quota anche Maria De Filippi, la regina che lo ha visto nascere ad Amici e ne ha accompagnato l’ascesa. Se così fosse, sarebbe più di una co-conduzione: un cerchio che si chiude. I capricci di Alba Parietti al Festival Alba Parietti ha fatto molto più che l’inviata. Ha fatto la diva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026: chi è l'imitatore di Laura Pausini e Maria De FilippiNella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna sul palco dell’Ariston con la sua ironia.

C’È POSTA PER TE: STEFANO DE MARTINO OSPITE D’ONORE DI MARIA DE FILIPPIMaria De Filippi dopo l’ottimo esordio di stagione sabato 17 gennaio conduce il secondo appuntamento in prima serata su Canale 5 del people show “...

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; L'annuncio ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival; Stefano De Martino, vita e carriera del nuovo direttore artistico di Sanremo 2027.

