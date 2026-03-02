Stefano De Martino rivelato perché è stato scelto per Sanremo 2027 | ci sarà Antonella Clerici al suo fianco?

Stefano De Martino è stato annunciato come il protagonista di Sanremo 2027, mentre si discute se Antonella Clerici lo affiancherà durante l’evento. La conferma ufficiale sulla presenza di Antonella Clerici come co-conduttrice non è ancora arrivata. La notizia è stata riportata da Novella 2000, che ha reso noto il coinvolgimento di De Martino nel festival.

È stato scelto Stefano De Martino per Sanremo 2027. Accanto a lui anche Antonella Clerici? Perché è stato scelto Stefano De Martino per Sanremo? Al suo fianco ci sarà anche Antonella Clerici? A parlarne è stato WIlliam Di Liberatore che ha commentato la decisione di puntare tutto sul conduttore di Affari Tuoi. Ora non ci sono più dubbi e quelle che sembravano essere indiscrezioni trovano conferme ufficiali. Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027 e succederà a Carlo Conti per le prossime due edizioni. A Fanpage.it, ai microfoni di Eleonora D’Amore, il Direttore del Prime Time della Rai, William Di Liberatore, ha svelato come ha scelto di affidare il Festival al conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Stefano De Martino a Sanremo 2027, ecco chi sarà al suo fianco. Niente Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'annuncio di Carlo Conti arrivano le prime anticipazioni sul Festival di Sanremo targato Stefano De Martino.

Sanremo 2027 sarà condotto da Stefano De Martino e Antonella ClericiCarlo Conti si prepara a passare ufficialmente il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino.

