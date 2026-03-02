Stefano De Martino | A Sanremo commosso dallo sguardo paterno di Carlo Conti è una persona eccezionale

Stefano De Martino è stato ospite al Tg1, dove ha parlato per la prima volta del suo ruolo come conduttore a Sanremo nel 2027. Durante l'intervista ha raccontato di essere stato commosso dallo sguardo paterno di Carlo Conti, definendolo una persona eccezionale. La sua presenza sul palco del festival è stata al centro delle sue parole, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.