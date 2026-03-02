Stefano De Martino | A Sanremo commosso dallo sguardo paterno di Carlo Conti è una persona eccezionale
Stefano De Martino è stato ospite al Tg1, dove ha parlato per la prima volta del suo ruolo come conduttore a Sanremo nel 2027. Durante l'intervista ha raccontato di essere stato commosso dallo sguardo paterno di Carlo Conti, definendolo una persona eccezionale. La sua presenza sul palco del festival è stata al centro delle sue parole, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.
Ospite al Tg1, Stefano De Martino parla per la prima volta del suo di Sanremo, quello che condurrà nel 2027. Il ringraziamento a Carlo Conti, l'emozione dell'annuncio all'Ariston e le prime idee sul suo festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.
Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".
Altri aggiornamenti su Stefano De Martino.
Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; L'annuncio ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, l'annuncio in diretta.
Sanremo 2027, Stefano De Martino ospite al TG1: «Stiamo lavorando, sto iniziando a pedalare»Stefano De Martino ospite ai Tg1 alle ore 20:00. La nuova punta di diamante della Rai avrà un anno molto difficile davanti a sé in vista di Sanremo 2027. Un incarico che parte ... ilmattino.it
Fiorello sorprende Stefano De Martino a La Pennicanza con una rivelazioneFiorello, Sal Da Vinci e il dopo-Sanremo a La Pennicanza Nella puntata di lunedì 2 marzo de La Pennicanza, in onda da Roma su Rai Radio2, Fiorello e F ... assodigitale.it
Stasera Stefano De Martino al TG1 per parlare di #Sanremo2027. x.com
#AntonellaClerici su #StefanoDeMartino nuovo conduttore del #FestivaldiSanremo: "È giusto questo ricambio generazionale, perché quando c'è il talento va riconosciuto". La Clerici oggi a È Sempre Mezzogiorno ha commentato il Sanremo di #CarloConti e h - facebook.com facebook