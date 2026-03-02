Stati Uniti l’attacco mortale di Austin potrebbe essere legato al terrorismo

Il 1 marzo ad Austin, in Texas, un uomo ha aperto il fuoco causando due morti e 14 feriti. Le autorità stanno indagando se l’attacco possa essere collegato a motivazioni terroristiche. Gli investigatori stanno analizzando le prove e raccogliendo testimonianze per chiarire le circostanze dell’accaduto. La polizia ha già effettuato delle operazioni nella zona e sta cercando di identificare eventuali complici.

L’uomo, che è stato ucciso sul posto dagli agenti, è stato identificato dalla polizia di Austin come Ndiaga Diagne, 53 anni. Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, si tratta di un cittadino statunitense di origine senegalese. Una foto pubblicata sul social network X dal deputato repubblicano del Texas Chip Roy mostra il sospetto, armato di fucile, che indossa una felpa con la scritta “Proprietà di Allah”. Secondo il Site intelligence group, Diagne aveva espresso “opinioni a sostegno del regime iraniano e contrarie ai leader israeliani e statunitensi in alcuni post pubblicati su Facebook tra il 2017 e il 2019”. L’attacco, avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo davanti a un bar di Austin, il capoluogo del Texas, ha causato almeno due morti e 14 feriti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Sparatoria ad Austin, Fbi ipotizza attacco terroristico legato a tensioni Usa-IranL'Fbi ipotizza l'attacco terroristico legato all'attacco statunitense contro l'Iran degli ultimi giorni.

Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran(Adnkronos) – L'Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l'attentatore, e 14 feriti,...

