Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov | ecco i due grandi ostacoli | CM

L’Inter ha manifestato interesse per Vasilij Kostov, ritenuto uno dei giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. La Stella Rossa, club di appartenenza del giocatore, cerca di finalizzare un accordo importante, mentre Stankovic, attuale collaboratore tecnico, è coinvolto come alleato della società nerazzurra. La trattativa si concentra su due principali ostacoli che devono essere superati per chiudere l’affare.

L’Inter vuole mettere le mani sul cartellino di Vasilij Kostov, uno dei migliori talenti del panorama calcistico internazionale. È un centrocampista offensivo di soli 17 anni (a maggio sarà maggiorenne), ma già punto fermo della Stella Rossa guidata da Dejan Stankovic. Proprio il grande ex nerazzurro, secondo quanto appurato da Calciomercato.it, rappresenta un alleato importante per Marotta e Ausilio. Il serbo sta provando a spingere il ragazzo a scegliere l’Inter, a preferirla rispetto ad altri top club. Come raccolto ulteriormente da Calciomercato.it, Kostov sogna la Premier League. Soprattutto per gli stranieri, il massimo campionato inglese è un po’ come la NBA per i cestisti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

