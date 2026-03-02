Una donna incinta si trovava a casa da sola quando, senza preavviso, le si sono rotte le acque. Con il parto imminente, ha deciso di mettersi al volante per recarsi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che le hanno fornito assistenza e l’hanno scortata fino a Mantova. La donna è riuscita a raggiungere in sicurezza la struttura sanitaria.

Motteggiana (Mantova), 2 marzo 2026 – Era a casa da sola. Era in stato interessante e, senza alcun preavviso, le si rompono le acque. La donna, una 39nne di Pegognaga, non ci pensa due volte e si mette alla guida della sua auto in direzione dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Giunta a Motteggiana, nota una pattuglia di carabinieri che stavano effettuando dei controlli alla circolazione stradale. Si accosta e chiede aiuto. I due carabinieri, presi alla sprovvista per l’insolita richiesta, non si perdono d’animo e, previa comunicazione alla centrale operativa della Compagnia di Gonzaga, salgono a bordo della fiammante gazzella azionando i lampeggianti e le sirene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sta per partorire e si mette al volante per andare in ospedale: la pattuglia dei carabinieri la scorta fino a Mantova

Stava per partorire in auto, ma la Polizia Locale la scorta in ospedale sfidando la nebbia: elogio per tre agentiGli elogi consegnati in Municipio intendono riconoscere la professionalità e la prontezza dimostrate dagli agenti in un intervento delicato I...

La moglie sta per partorire, il marito investe una donna: è grave in ospedalePotrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine dell'incidente stradale di martedì mattina...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sta.

Discussioni sull' argomento L'allarme al 118: Sento che sto per partorire, vi prego aiutatemi; Partorisce in casa, arriva il 118 e trova la bimba nata: la storia a Giugliano; In auto nella nebbia con il bimbo pronto a nascere, la famiglia soccorsa dagli agenti: I nostri angeli della strada; Giugliano, ha le doglie e partorisce in casa una bimba stanno bene.

Sta per partorire ma è bloccata in auto nel traffico in via Pontina: scortata in ospedale dalla poliziaUna corsa a sirene spiegate verso l'ospedale ha permesso a una donna di raggiungere l'ospedale poco prima del parto, quando le contrazioni erano già iniziate. La donna si trovava in automobile, ... fanpage.it

"La grave carenza sta determinando pesanti disagi per migliaia di famiglie" facebook

Assogna: "Per me Leao insufficiente. L'esperimento punta non sta andando bene" x.com