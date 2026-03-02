Sta per partorire e si mette al volante per andare in ospedale | la pattuglia dei carabinieri la scorta fino a Mantova

Una donna incinta si trovava a casa da sola quando, senza preavviso, le si sono rotte le acque. Con il parto imminente, ha deciso di mettersi al volante per recarsi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che le hanno fornito assistenza e l’hanno scortata fino a Mantova. La donna è riuscita a raggiungere in sicurezza la struttura sanitaria.

Motteggiana (Mantova), 2 marzo 2026 – Era a casa da sola. Era in stato interessante e, senza alcun preavviso, le si rompono le acque. La donna, una 39nne di Pegognaga, non ci pensa due volte e si mette alla guida della sua auto in direzione dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Giunta a Motteggiana, nota una pattuglia di carabinieri che stavano effettuando dei controlli alla circolazione stradale. Si accosta e chiede aiuto. I due carabinieri, presi alla sprovvista per l’insolita richiesta, non si perdono d’animo e, previa comunicazione alla centrale operativa della Compagnia di Gonzaga, salgono a bordo della fiammante gazzella azionando i lampeggianti e le sirene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

