Squali uccisi per garantire la sicurezza delle spiagge dopo un attacco mortale | ambientalisti in rivolta

Dopo un attacco mortale di squalo al largo di Numea, la Nuova Caledonia ha ripreso le operazioni di abbattimento degli squali per garantire la sicurezza delle spiagge. Questa decisione ha suscitato proteste da parte di ambientalisti e membri delle comunità locali, che contestano le misure adottate. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo è proteggere i bagnanti, mentre le opposizioni chiedono alternative più sostenibili.

Dopo un attacco mortale di squalo al largo della capitale Numea, la Nuova Caledonia ha ripreso gli abbattimenti per "salvaguardare i bagnanti", scatenando forti proteste di ambientalisti e comunità locali.