Sport sacrifici e sogni | la Gas Sales Bluenergy incontra gli studenti di Pianello

Lunedì 2 marzo, una squadra di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha partecipato a un incontro con gli studenti della scuola primaria e secondaria di Pianello, nell’ambito del progetto scuola. La visita ha visto la presenza di alcuni rappresentanti del team, che si sono confrontati con gli studenti in un momento dedicato a sport, sacrifici e sogni. L’evento si è svolto durante la mattinata presso l’istituto scolastico.

Nell'ambito del progetto scuola, una rappresentanza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella mattinata di lunedì 2 marzo ha partecipato ad un incontro che si è tenuto nella Scuola primaria e secondaria di Pianello.Coordinato da Vittorino Francani, referente di Gas Sales Bluenergy Volley per.