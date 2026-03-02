Speed skating i convocati dell’Italia per i Mondiali Allround e Sprint Francesca Lollobrigida al passo d’addio?

La nazionale italiana di speed skating ha annunciato i convocati per i Mondiali Allround e Sprint, i principali appuntamenti della stagione. Tra i nomi scelti, c’è anche quello di Francesca Lollobrigida, che potrebbe concludere la sua carriera internazionale. Dopo i successi ai Giochi Olimpici con tre medaglie d’oro e altre cinque complessive, gli atleti si preparano a competere nell’ultima grande sfida dell’anno.

Archiviata un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici da tre ori e cinque medaglie complessive, la Nazionale italiana di speed skating si appresta ad affrontare nei prossimi giorni l’ultimo grande evento internazionale della stagione. Stiamo parlando dei Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo sul ghiaccio della mitica Thialf Arena di Heerenveen (Paesi Bassi). A meno di eventuali rinunce o sostituzioni improvvise, saranno quattro gli azzurri della pista lunga impegnati nella rassegna iridata davanti al pubblico oranje. Francesca Lollobrigida, reduce dalle incredibili imprese olimpiche di Rho... 🔗 Leggi su Oasport.it

