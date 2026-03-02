Una sparatoria si è verificata domenica mattina in un bar del Texas, dove un uomo armato, vestito con una felpa con la scritta “Proprietà di Allah”, ha ucciso due persone e ne ha ferite altre 14. Un testimone ha ripreso l'evento, creando un video che documenta quanto accaduto. La polizia sta indagando sull’accaduto senza ancora fornire dettagli sulle motivazioni o sull’identità dell’autore.

Un uomo armato che indossava una felpa con la scritta “Proprietà di Allah” ha ucciso due persone e ferito altre 14 domenica mattina in un bar del Texas. L’FBI sta indagando sulla sparatoria, avvenuta il giorno dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, come potenziale atto di terrorismo. Nel video girato da un testimone vicino al luogo della sparatoria mostra persone accovacciate a terra mentre si sentono diversi spari e la polizia corre verso il bar. Gli agenti hanno ucciso l’uomo armato, che ha usato sia una pistola che un fucile per compiere l’attacco. La sparatoria è avvenuta fuori dal Buford’s Backyard Beer Garden poco prima delle 2 del mattino lungo la Sixth Street, una zona ricca di locali notturni e discoteche a pochi chilometri dall’ Università del Texas ad Austin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria in Texas: il video girato da un testimone

