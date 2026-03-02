Spalletti | Vivo per il quarto posto Sono sicuro | faremo un grande finale di stagione

Il tecnico della Juventus ha commentato la partita dopo la rimonta all’Olimpico, affermando di vivere per il quarto posto e di essere certo di un grande finale di stagione. Ha detto che è soddisfatto della reazione, ma ha anche evidenziato che, analizzando le occasioni create nel primo tempo, non può essere altrettanto tranquillo. La sua analisi si concentra sui momenti chiave dell’incontro e sulle prospettive future.

"Io vivo per il quarto posto. Diamogli una forma e io vivo per quella forma lì". Luciano Spalletti va dritto al tema dei temi dopo la rimonta nello scontro diretto con la Roma. Dando almeno due indirizzi, però, all’analisi della partita: "Se si parla di reazione, sono soddisfatto. Se andiamo a vedere le situazioni che avevamo creato al primo tempo, no. Chiaro che avendo il fardello della Champions, del dispiacere di essere usciti da quella competizione, sotto di due gol era una montagna difficile da scalare. ma siamo stati leggeri sul secondo e sul terzo gol che abbiamo preso". E Spalletti ci credeva? "Certo, perché è quello che bisogna sempre trasmettere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

