Spalletti tre cambi decisivi | la spinta Champions viene dalla panchina

All'Olimpico, l'allenatore ha deciso di effettuare tre cambi durante la partita contro la Roma, inserendo in campo Boga, Zhegrova e Gatti. I giocatori subentrati hanno contribuito alla rimonta, portando la squadra al pareggio finale di 3-3. Gatti ha segnato il gol del pareggio, mentre Boga e Zhegrova hanno avuto un ruolo importante nel risultato.

Un ruggito dalla panchina. Dall’Olimpico, oltre al 3-3 finale che tiene in vita la sua Juventus, arriva un grande segnale per Luciano Spalletti: ora ha delle carte da cui pescare per cambiare la partita. Da Boga a Zhegrova, fino a Gatti, autore del gol del pareggio al 93’, rispetto al passato chi è entrato a gara in corso contro la Roma ha avuto un impatto decisivo. Come non si vedeva dalla trasferta di Bologna, quando fu la zuccata del subentrato Cabal a regalare ai bianconeri i 3 punti e una svolta positiva alla stagione. Nella gestione Spalletti, prima dei centri di Boga e Gatti di ieri, erano stati soltanto il colombiano e Kostic (contro il Napoli), a segnare dopo essere partiti fuori dall’undici titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

