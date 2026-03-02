Spalletti tiene viva la Juve anche contro i fischi dell' Olimpico | i cambi vincenti che hanno condannato la Roma

L'allenatore della Juventus ha mantenuto alta la squadra anche dopo i fischi dell'Olimpico, guidando i cambi decisivi che hanno portato alla vittoria. La Roma ha subito la rimonta nonostante l'assenza di un centravanti titolare, grazie anche alla scelta di inserire Gatti dalla panchina. La Juventus è riuscita a risalire nel finale, dimostrando carattere e coesione di gruppo.

Manca il centravanti? Non c’è problema, la decide Gatti dalla panchina. A un passo dal baratro la Juventus risorge nel finale, con il solito carattere e la forza di un gruppo che ormai sopperiscono in pianta stabile agli errori tecnici (grossolani, soprattutto in fase difensiva) e alle lacune di una rosa incompleta. Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Malen (7,5) illude Gasp, Gatti (7) tiene in vita i bianconeri, Wesley (7) prodezza Insieme alle mosse azzeccate dalla panchina di Luciano Spalletti trasformano una serata da incubo, con lo spettro del -7 dal quarto posto in classifica, all’ennesima rimonta nel finale, un pareggio d’oro che consente ai bianconeri di rimanere in piena corsa per la qualificazione alla Champions League, a -4 dalla Roma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spalletti tiene viva la Juve anche contro i fischi dell'Olimpico: i cambi vincenti che hanno condannato la Roma La prima volta di Chivu contro "papà" Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'OlimpicoT ra tutti gli insulti che ha ascoltato su un campo di pallone, quello nella lingua madre sotto al solleone romano lo ha preso in contropiede: "E?ti... Leggi anche: Roma Juve, la mossa di Spalletti per caricare la squadra in vista del big match dell’Olimpico. Ecco che cosa ha fatto il tecnico LUCIANO SPALLETTI-JUVE. CLAMOROSO POCHI ISTANTI FA #shorts Tutti gli aggiornamenti su Spalletti tiene. Temi più discussi: Serie A: il Milan blinda il secondo posto, la Juve tiene viva la speranza Champions; Il genio di Spalletti, Gatti centravanti e la Juve resta viva a Roma: 3-3 pazzesco all'ultimo respiro!; Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic; Roma-Juventus 3-3, Spalletti rimonta Gasperini nel recupero - Quotidiano La Voce. Il genio di Spalletti, Gatti centravanti e la Juve resta viva a Roma: 3-3 pazzesco all'ultimo respiro!I bianconeri si salvano all'Olimpico dopo essere stati sempre sotto, anche di due reti: decisivi i cambi del tecnico che tengono aperta la corsa Champions ... tuttosport.com Spalletti tiene viva la Juve anche contro i fischi dell'Olimpico: i cambi vincenti che hanno condannato la RomaManca il centravanti? Non c’è problema, la decide Gatti dalla panchina. A un passo dal baratro la Juventus risorge nel finale, con il ... msn.com Il gol di Gatti pesa come un macigno: al '93 si è passati da -7 a -4 dalla Roma e di conseguenza anche dal 4° posto Una rete che tiene vive le speranze, perdere all'Olimpico poteva essere fatale per la squadra di Luciano Spalletti Secondo voi, con 11 gi - facebook.com facebook Sei gol, un punto a testa e un #RomaJuve pazzesco: #Gatti al 93' tiene #Spalletti a -4 dalla #Champions Di #Conceiçao il primo pareggio al vantaggio di #Wesley, poi giallorossi sul 3-1 con #Ndicka e #Malen: #Boga e #Gatti dalla panchina regalano un punto x.com