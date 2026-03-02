Spalletti sotto pressione | fischi dei tifosi al battibecco con N' Dicka

Durante la partita allo stadio Olimpico, l’allenatore è stato coinvolto in un battibecco con un giocatore, N'Dicka, mentre i tifosi hanno espresso il loro dissenso con fischi. La serata si è svolta tra un pubblico molto animato e una partita caratterizzata da una strategia tattica complessa. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e dei media che seguono l’evento.

La serata all’olimico ha offerto una cornice di grande intensità, tra pubblico in delirio e una dinamica tattica che ha elevato la posta in palio. al centro della scena c’è stato luciano spalletti, allenatore della juventus, tornato nella capitale in veste di avversario e accolto con fischi rilevanti dai sostenitori locali. la sfida ha messo in evidenza una cornice di contesto particolare, con un esito che ha riflesso una stagione ancora aperta e una tifoseria pronta a far sentire la propria voce fin dal riscaldamento. la cornice ha segnato un record di presenze nell’era Friedkin, con il sold out che ha toccato quota 65.870 spettatori. prima... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

