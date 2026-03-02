Spalletti all'intervistatore dopo Roma-Juve | Lo vedrai quando avrai 66 anni come me e 35 di panchina

Dopo la partita tra Roma e Juventus, Luciano Spalletti ha risposto a un intervistatore dicendo che avrebbe spiegato tutto quando avrebbe avuto 66 anni e 35 di panchina. Ha raccontato di aver sempre creduto nella possibilità di ottenere risultati, anche quando la Juventus era sotto di due gol in trasferta contro la Roma. Inoltre, ha dichiarato che il suo obiettivo principale per questa fase finale del campionato è il quarto posto.

Luciano Spalletti spiega come non avesse mai smesso di credere nella possibilità di fare risultato anche quando la Juventus era sotto di due gol in casa della Roma, poi annuncia il suo mantra per questo finale di campionato: "Io vivo per il quarto posto".