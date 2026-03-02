Spaccata in pasticceria rubati i soldi dalla cassa Seconda volta in 3 mesi

Nella notte, la pasticceria “La Fenice” in via di Maliseti a Prato è stata oggetto di una spaccata, che ha portato al furto di denaro dalla cassa. Questa è la seconda volta in tre mesi che il negozio subisce un episodio simile. I ladri hanno causato danni alla vetrina, poi sono entrati e hanno preso i soldi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prato, 2 marzo 2026 – Ennesima spaccata nella notte. Questa volta a essere presa di mira è stata la pasticceria "La Fenice" in via di Maliseti. Secondo quanto ricostruito, il ladro solitario, poco dopo le 23 di sabato notte, ha prima tentato di rompere la vetrata a calci, poi, non riuscendovi, ha sradicato un tombino dal marciapiede e lo ha tirato contro la vetrina del locale mandandola in frantumi. A quel punto, è entrato veloce e ha arraffato i soldi che si trovano nella cassa, fra i tremila i quattromila euro. Alla fine è scappato veloce prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza del locale: nelle immagini si vede chiaramente il balordo entrare dentro al negozio a volto scoperto dopo aver rotto la porta d'ingresso.