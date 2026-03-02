Spaccata all' ora di pranzo | indagine lampo e doppio arresto

Nel corso dell'ora di pranzo, la Polizia Locale ha condotto un'operazione rapida che ha portato all'arresto di due persone e al recupero della refurtiva. L'intervento è stato avviato in seguito a una spaccata ai danni di un veicolo parcheggiato nell'area della Mercanzia. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, portando all'esecuzione di due arresti sul posto.

Due persone arrestate e refurtiva recuperata. Questo il bilancio dell'operazione 'lampo' condotta dal nucleo reati predatori della Polizia Locale, intervenuto dopo una 'spaccata' ai danni di un veicolo in sosta nella zona della Mercanzia.Spaccata sull'auto e indagine lampoL'allarme è scattato.