Sostegno e continuità didattica | la Gilda degli Insegnanti boccia l’ordinanza sulle GPS e chiede assunzioni strutturali
La Gilda degli insegnanti ha espresso critiche nei confronti dell’ordinanza ministeriale relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze, ritenendo che la procedura di conferma dei docenti su richiesta delle famiglie non garantisca un sostegno efficace e continuativo agli studenti con bisogni educativi speciali. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, evidenziando le problematiche legate alla gestione delle assegnazioni di incarichi.
La Gilda degli insegnanti critica l'ordinanza ministeriale sulle GPS per il sostegno, definendo inefficace la conferma dei docenti su richiesta delle famiglie. L'unica soluzione per garantire continuità didattica è assumere in ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS e certificazioni informatiche in 24 ore, l’affondo della Gilda degli Insegnanti: “I docenti precari, come sempre, sono trattati come un bancomat”La Gilda degli Insegnanti denuncia il business dei titoli informatici per l'aggiornamento delle graduatorie GPS.
Piacenza, maestra aggredita dalla madre di un’alunna: la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplareUna maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza.
