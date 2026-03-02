Sostegno e continuità didattica | la Gilda degli Insegnanti boccia l’ordinanza sulle GPS e chiede assunzioni strutturali

La Gilda degli insegnanti ha espresso critiche nei confronti dell’ordinanza ministeriale relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze, ritenendo che la procedura di conferma dei docenti su richiesta delle famiglie non garantisca un sostegno efficace e continuativo agli studenti con bisogni educativi speciali. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, evidenziando le problematiche legate alla gestione delle assegnazioni di incarichi.