Una delegazione della discoteca Forma ha visitato la Fondazione Santobono Pausilipon, portando con sé un assegno di 6.000 euro. L'iniziativa mira a sostenere le attività dell’ospedale pediatrico attraverso un gesto di solidarietà e vicinanza. La visita si è svolta in un clima di amicizia, con sorrisi e parole di incoraggiamento rivolte al personale e ai bambini assistiti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto di vicinanza che va oltre la semplice donazione. Una delegazione della discoteca Forma ha fatto visita alla Fondazione Santobono Pausilipon, consegnando un assegno di 6.000 euro, raccolto durante la serata di beneficenza svoltasi lo scorso 9 gennaio “La Gioia”. L’iniziativa nasce a sostegno della campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. Aiutaci a donare il futuro ai nostri pazienti”, che mira a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. «Entrare nei reparti e vedere i bambini sorridere è stato un momento che resterà dentro di noi», ha dichiarato Peppe Ferrara, patron di Forma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorrisi e solidarietà, ‘Forma’ sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon

La bellezza come cura: incontro tra scienza, arte e solidarietà alla Fondazione Santobono PausiliponUn dialogo profondo tra bellezza, benessere e salute sarà al centro dell’incontro “La bellezza come cura”, promosso da Ande Napoli in collaborazione...

