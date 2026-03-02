Sorpreso a spacciare viene fermato e perquisito In casa nascondeva due pistole

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Sonnino dopo essere stato sorpreso a spacciare. Durante la perquisizione domiciliare, sono state trovate due pistole, una clandestina e una con matricola abrasa, nascoste in casa. L’intervento è stato seguito da una perquisizione personale, che ha portato al sequestro delle armi e alla conferma dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso a spacciare è stato sottoposto a una perquisizione personale a poi a una domiciliare; alla fine un uomo di 45 anni è stato arrestato a Sonnino per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo con matricola abrasa.L'operazione è.