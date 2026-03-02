Sorpresa Sayf | brividi in classifica per l' ultimo televoto
Sayf ha ottenuto un risultato inaspettato al festival di Sanremo 2026, piazzandosi al secondo posto nell’ultimo televoto. La sua performance ha suscitato grande sorpresa tra il pubblico, arrivando a pochi voti dal vincitore Sal Da Vinci. La sua presenza tra i favoriti ha attirato l’attenzione, facendo parlare di sé anche al di fuori delle fasi ufficiali dell’evento.
Diciamoci la verità: la vera sorpresa di Sanremo 2026 è stato l'exploit di Sayf, arrivato al secondo posto a un soffio dal vincitore Sal Da Vinci. E pensare che l'ultimo televoto sulla cinquina finale sorrideva proprio al rapper tunisino. Ma il tesoretto accumulato nelle serate precedenti dal cantante napoletano era troppo ampio e il risultato non è cambiato. Certamente Sal Da Vinci aveva la canzone più rappresentativa del gusto nazional-popolare ma la sua vittoria è stata letteralmente al fotofinish. Nella media finale delle tre giurie, Sal aveva il 22,2% dei voti ed era seguito a un soffio da Sayf col 21.9%. Un vantaggio di appena 0,3%. Il rapporto di forza era, invece, invertito nell'ultimo televoto per la cinquina finale che ha premiato il giovane rapper ligure. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci
Sanremo 2026, la vittoria di Sal Da Vinci non è solo del popolo: i dati del televoto premiano Sayf.
