Soprannominato re della pervesione da Epstein | le nuove ombre sul Duca di York

Il principe Andrea, Duca di York e nato Andrew Mountbatten-Windsor, torna sulla scena mediatica in seguito a nuove ricostruzioni pubblicate dai media britannici. La sua storia personale viene nuovamente discussa dopo che sono emersi dettagli inediti, attirando l’attenzione su alcune sue vicende passate. La stampa ha dedicato ampio spazio alle ultime rivelazioni riguardanti la figura del duca.

La storia personale del principe Andrea, Duca di York, nato Andrew Mountbatten-Windsor, torna al centro dell’attenzione mediatica dopo nuove ricostruzioni pubblicate dalla stampa britannica. A rilanciare le indiscrezioni è il Daily Mail, che cita il libro Entitled dello storico Andrew Lownie, volume dedicato ai rapporti tra la monarchia e le controversie degli ultimi anni. Secondo quanto riportato, nel libro vengono raccolte testimonianze e racconti attribuiti a ex membri dello staff e conoscenti del Duca, che descriverebbero una vita privata segnata da eccessi e comportamenti ritenuti inappropriati. Tra le affermazioni più forti, quella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Andrea e il nodo Epstein: cosa rischia ora l’ex duca di York, le reazioni dei londinesi: ‘Se lo merita’L’ex duca di York, fratello minore di Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica nella tenuta reale di Sandringham, nel giorno del suo...

