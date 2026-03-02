Solidarità l’iniziativa organizzata da Afm | destinati 9mila euro alle famiglie svantaggiate

Un'organizzazione ha avviato un'iniziativa per supportare le famiglie in difficoltà, destinando 9.000 euro a questo scopo. L'intervento si basa su gesti semplici ma significativi, che coinvolgono direttamente le persone coinvolte. L'azione mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di svantaggio. La somma è stata raccolta e distribuita tra le famiglie bisognose.

La solidarietà nasce e si manifesta anche con gesti quotidiani che sembrano scontati, ma che non lo sono affatto. Con questo spirito Afm - Farmacie comunali ha deciso di mettere in campo, per il secondo anno, un'importante iniziativa di responsabilità sociale, che andrà a sostenere i cittadini più fragili assistiti dall'emporio solidale il Mantello e dal centro di solidarietà Carità. I punti accumulati dagli utenti delle farmacie attraverso il programma di ‘Farmamica’ e non riscossi entro i termini sono stati infatti trasformati in un'opportunità concreta di aiuto per la comunità. Grazie a questo impegno, sommato ai punti volontariamente devoluti da una parte dell’utenza, Afm ha potuto destinare al Mantello e al centro di solidarietà Carità 9mila euro, sotto forma di voucher dal valore di 10 euro ciascuno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

