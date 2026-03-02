Sofy la 15enne bloccata a Dubai | Oggi è più tranquillo meno avvisi di emergenza Ci manca tanto casa

Sofy Blandini, quindicenne di Bologna, si trova attualmente a Dubai insieme ad altri studenti del Liceo Malpighi, coinvolti nel progetto Ambasciatori del futuro. La ragazza riferisce che oggi la situazione è più tranquilla, con meno avvisi di emergenza, e che sente molto la mancanza di casa. Gli studenti sono sistemati nell'Hotel Meridiane, mentre alcuni compagni sono in strutture diverse.

La quindicenne Sofy Blandini è una delle studentesse del Liceo Malpighi di Bologna bloccati in questi giorni a Dubai, dove sono per seguire il progetto Ambasciatori del futuro: "Siamo tutti all'Hotel Meridiane, tranne la mia migliore amica, che è in un'altra struttura, così come un'altra ancora.