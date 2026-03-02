Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per la tappa di Altenberg, ultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino. La competizione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 marzo, coinvolgendo i migliori atleti del circuito internazionale. L’evento rappresenta la conclusione della stagione di slittino e vedrà in gara anche i campioni olimpici italiani.

Tutto pronto per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino, che si disputerà ad Altenberg da venerdì 6 a domenica 8 marzo. L’Italia vuole chiudere in bellezza una stagione favolosa e spera di confermarsi ai massimi livelli anche in un contesto sulla carta meno favorevole rispetto a Cortina d’Ampezzo (sede delle gare olimpiche) e St.Moritz (teatro del precedente appuntamento del circuito maggiore). Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato undici atleti (quattro donne e sette uomini) per la trasferta tedesca, tra cui i freschi campioni olimpici Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che affronteranno le gare di doppio come il quotato tandem maschile composto da Ivan Nagler e Fabian Malleier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultimo impegno stagionale per i campioni olimpici

Slittino, i convocati dell'Italia per St. Moritz: i campioni olimpici tornano in pista

Milano Cortina 2026, Italia dello slittino nella storia: il doppio femminile e maschile sono campioni olimpici

