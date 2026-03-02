SIGNORINI LASCIA CHI | DECISIONE MATURATA DA ANNI CASO CORONA? SQUALLORE

Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip e ha deciso di abbandonare anche la direzione del settimanale Chi, dove lavorava da vent'anni. La scelta è stata maturata nel tempo e non è legata a eventi recenti. Signorini ha commentato anche la questione Corona, definendola una squalifica.