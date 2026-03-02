SIGNORINI LASCIA CHI | DECISIONE MATURATA DA ANNI CASO CORONA? SQUALLORE
Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip e ha deciso di abbandonare anche la direzione del settimanale Chi, dove lavorava da vent'anni. La scelta è stata maturata nel tempo e non è legata a eventi recenti. Signorini ha commentato anche la questione Corona, definendola una squalifica.
Alfonso Signorini dopo aver lasciato la guida del Grande Fratello Vip, chiude la sua ventennale esperienza con il settimanale Chi. “Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo”. Inizia così il messaggio di congedo. Direttore responsabile di Chi dal 2006 al 2023, poi direttore editoriale, Signorini sottolinea che la scelta è stata condivisa con Mondadori e maturata tre anni fa precisamente. Corona non c’entra niente, sottolinea. “Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
