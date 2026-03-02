Siamo in attesa sto bene Ingegnere del Pignone nell’inferno di Dubai

Un ingegnere di 35 anni, originario della Lunigiana e impiegato nella Nuovo Pignone di Massa, si trova attualmente a Dubai. È tra i numerosi italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi a causa della chiusura dello spazio aereo, che è avvenuta in seguito all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’ingegnere ha comunicato di stare bene e di essere in attesa di ulteriori sviluppi.

Tra i numerosi italiani bloccati a Dubai negli Emirati Arabi a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, c’è anche un ingegnere lunigianese 35enne, che lavora per la Nuovo Pignone di Massa. Si chiama Niccolò Bellacci, faceva parte di un gruppo di colleghi, all’estero per motivi professionali che stanno vivendo con ansia il momento del ritorno a casa. Dubai stessa ha subito colpi di missili e droni, con danni in aree come Palm Jumeirah e l’aeroporto. Mentre Farnesina e Unità di crisi stanno censendo tutti gli italiani presenti a Dubai e mantenendo contatti con ambasciata e consolato. Ora si trovano improvvisamente ostacolati, senza connessione internet e lontani dalle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

