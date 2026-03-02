Si taglia un dito potando gli alberi | datore di lavoro accusato di omissione di soccorso e lesioni personali

Un incidente sul lavoro ha portato all’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali nei confronti di un datore di lavoro e del responsabile dei lavoratori di un’azienda. Durante le operazioni di potatura, un lavoratore si è ferito a un dito e ha riportato lesioni. Le autorità stanno valutando le responsabilità dei coinvolti in relazione all’incidente.

Da un infortunio nasce una grave accusa nei confronti di un datore di lavoro e del responsabile dei lavoratori di un'azienda. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna, su delega della Procura, ha fatto luce nei giorni scorsi sulla dinamica di un infortunio sul lavoro accaduto nel 2025 a.