Si ferma in autogrill e perde il bus | la Polstrada recupera il bagaglio con i farmaci salvavita

Nel primo pomeriggio del 27 febbraio, lungo l’A2 del Mediterraneo, un uomo di 67 anni si è fermato in un autogrill e ha perso il bus. La Polizia di Stato è intervenuta per soccorrerlo dopo che era rimasto a terra durante la sosta. Durante l’intervento, gli agenti hanno recuperato il suo bagaglio contenente farmaci salvavita.

Disavventura a lieto fine nel primo pomeriggio del 27 febbraio lungo l'A2 del Mediterraneo, dove un 67enne è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo essere rimasto a terra durante una sosta in un'area di servizio. L'uomo, sceso per una breve pausa, non è riuscito a risalire sull'autobus di linea sul quale stava viaggiando, che nel frattempo aveva ripreso la marcia in direzione Calabria. Sconfortato, ha chiesto aiuto spiegando agli agenti di essere affetto da problemi di salute e di avere urgente bisogno dei farmaci salvavita rimasti nel bagaglio a bordo del pullman. Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina.