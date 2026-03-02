Shabaz Bhatti 15 anni dalla morte
Quindici anni fa, Shahbaz Bhatti fu ucciso in un attentato. La sua morte segnò la fine delle sue attività a favore di un Pakistan più aperto e tollerante. Bhatti, noto per il suo impegno nel difendere i diritti delle minoranze, fu assassinato in un contesto di tensioni religiose e politiche. La sua scomparsa rappresentò una perdita significativa per coloro che lavoravano per un paese più inclusivo.
Quindici anni fa l’assassinio di Shahbaz Bhatti, che lasciò incompiuto il progetto di un Pakistan inclusivo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Shabaz Bhatti, 15 anni dalla morte
15 anni fa l'assassinio di Bhatti. Incompiuta la sua idea di un Pakistan inclusivoIl 2 marzo 2011 l'allora ministro cristiano per gli Affari delle minoranze fu ucciso a Islamabad. La vita spezzata per le posizioni sui diritti dei gruppi marginalizzati e l'opposizione alle l ... asianews.it
Bhatti, eredità vivaÈ trascorso un anno dalla morte di Shahbaz Bhatti ma la sua memoria non si è affievolita. Anzi, più passa il tempo, più emerge la grandezza del ministro pakistano per la Difesa delle Minoranze, ... avvenire.it