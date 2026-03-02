Shabaz Bhatti 15 anni dalla morte

Quindici anni fa, Shahbaz Bhatti fu ucciso in un attentato. La sua morte segnò la fine delle sue attività a favore di un Pakistan più aperto e tollerante. Bhatti, noto per il suo impegno nel difendere i diritti delle minoranze, fu assassinato in un contesto di tensioni religiose e politiche. La sua scomparsa rappresentò una perdita significativa per coloro che lavoravano per un paese più inclusivo.