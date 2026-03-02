Sgombero del presidio ambientalista contro costruzione del Museo dei Bambini a Bologna

Dalle 6.30, le forze dell'ordine stanno sgomberando il presidio ambientalista nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini, nel rione Pilastro di Bologna. Attivisti e residenti avevano manifestato contro la costruzione del Muba, il Museo dei Bambini, previsto nell’area verde. La protesta era in corso da diversi giorni e coinvolgeva persone del quartiere. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze dell’operazione.

Da giorni attivisti e residenti protestavano contro la realizzazione nell'area verde del Muba-Museo dei bambini, nell'ambito di un progetto del Comune di Bologna È in corso dalle 6.30 lo sgombero del presidio ambientalista nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini, al rione Pilastro di Bologna, dove da giorni attivisti e residenti protestavano contro la realizzazione nell'area verde del Muba-Museo dei bambini, nell'ambito di un progetto del Comune di Bologna. Diversi mezzi della Polizia, con agenti in tenuta antisommossa, sono entrati nella zona del cantiere occupata dal comitato 'MuBastà per liberarla, allontanando i presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sgombero del presidio ambientalista contro costruzione del Museo dei Bambini a Bologna Scontri a Bologna, sgomberato il cantiere del Museo dei Bambini. “C’è un fermo”La polizia è arrivata in forze, questa mattina intorno alle 7, al parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro, per liberare il parco occupato... Leggi anche: A Bologna l'albero ha sempre ragione. La battaglia di Mu.Basta contro un Museo dei bambini Tutto quello che riguarda Sgombero del. Discussioni sull' argomento Tensione e scontri al Pilastro per lo sgombero al parco. Gli attivisti: Sei fermati; Pilastro: sgomberato il parco dalla protesta di residenti e attivisti. Sgombero di presidio ambientalista contro costruzione del Museo dei Bambini a Bologna(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - È in corso dalle 6.30 lo sgombero del presidio ambientalista nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini, al rione Pilastro di Bologna, dove da giorni attivisti e residenti protesta ... msn.com BOLOGNA: SGOMBERO POLIZIESCO DEL PRESIDIO IN DIFESA DEL PARCO AL PILASTRO. 1 PERSONA FERITA, 5 FERMATE.Sgombero di polizia contro residenti del quartiere Pilastro di Bologna, in mobilitazione da dicembre 2025 contro gli abbattimenti di alberi nel parco Mitilini Moneta Stefanini per un progetto di riqu ... radiondadurto.org Sarebbero sei gli attivisti fermati dalla polizia durante lo sgombero al parco del Pilastro, a Bologna, occupato da chi si oppone al taglio degli alberi. Scontri all'alba, c'è un ferito. Sit in di solidarietà davanti alla Questura. - facebook.com facebook #Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Ferma condanna dalla #Rai. Video dell'inviat x.com