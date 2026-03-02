I musei e i siti archeologici statali nel Sud Italia offrono servizi aggiuntivi che generano un giro d'affari miliardario. Nonostante la presenza di alcuni tra i luoghi più visitati al mondo, i ricavi provenienti da queste attività non vengono reinvestiti nella regione. La gestione di queste strutture coinvolge diverse figure e compagnie, tutte impegnate a sfruttare le opportunità commerciali offerte dai patrimoni culturali.

Dovete sapere che nel ’93 la Legge Ronchey aprì ai privati il mercato di questi servizi, inaugurando un regime oligopolistico dominato da appena otto società, prevalentemente settentrionali, che gestiscono (spesso in regime di proroga perpetua) oltre il 90% dei servizi museali. Parliamo di fatturati miliardari! Le cifre, aggiornate al 2024, si annidano nelle tabelle pubblicate dall’Ufficio Statistica del Ministero della Cultura. Vi porto l’esempio di Pompei: in un anno, la società che gestisce la vendita di gadget e libri ha incassato 1,4 milioni ma ha erogato alla soprintendenza appena 118mila euro. Dovete sapere che questa quota, definita all’interno della convenzione di concessione, dovrebbe essere usata per valorizzare il sito culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Servizi aggiuntivi di musei e siti archeologici statali: il business miliardario che sfugge al Sud

Domenica al Museo: il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tuttiSi rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 4 gennaio, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che...

Domenica al Museo: il 1° marzo musei e parchi archeologici statali gratis per tuttiSi rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il primo marzo, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che...

Altri aggiornamenti su Servizi aggiuntivi.

Temi più discussi: Blog | Il grande business dei servizi museali sfugge al Mezzogiorno: ecco i numeri; EBiTer Milano: trasporti rimborsati nel terziario; Stop alla proroga della concessione al Parco archeologico di Naxos-Taormina: rischio licenziamenti per 30 addetti; Domenica al Museo: Il 1° Marzo Ingresso Gratuito nei Musei Statali di Roma e d’Italia con #domenicalmuseo.

Con il digitale i musei pubblici italiani possono puntare al 66% di ricavi in piùMentre si fa strada, non senza clamore, la piattaforma che offrirà il servizio di biglietteria dei musei autonomi interamente gestita dal Ministero della Cultura, il Ministro Sangiuliano parla di ... repubblica.it

Galleria degli Uffizi avvia gara da 121 milioni per i servizi aggiuntivi, compresa la biglietteriaÈ online, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il bando di gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e degli artt.164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ... ilsole24ore.com

Le Case dell'Acqua sono vere e proprie fontane tecnologiche che affiancano i nasoni offrendo servizi aggiuntivi al passo con i tempi; rispondono alle esigenze di una città sempre più attenta alla sostenibilità e all’innovazione. turismoroma.it/it/page/le-cas x.com

Siamo stati felici di ospitare gli studenti del corso in "Marketing dei beni e delle attività culturali" dell’ ITS Academy Fondazione Archimede, sede di Ragusa. La visita, organizzata nell'ambito del modulo "Workshop per la realizzazione di servizi aggiuntivi", è stat - facebook.com facebook