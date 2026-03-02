Serena critica Perin sul gol di Malen | Si è sdraiato al contrario – FOTO

Un ex attaccante bianconero ha commentato il gol di Malen sottolineando che Perin si è sdraiato al contrario. La critica si concentra sulla posizione del portiere durante l’azione, con l’ex giocatore che ha espresso il suo parere sulla reazione di Perin. La discussione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno commentato in modo vario sui social e sui forum dedicati al calcio.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serena critica Perin sul gol di Malen: «Si è sdraiato al contrario» – FOTO Gol Malen: l’olandese lanciato a tu per tu con Perin non sbaglia, ora si fa durissima per la Juventusdi Redazione JuventusNews24Gol Malen, l’olandese sigla il tris per la Roma con una percussione centrale che piega le ultime resistenze della... Leggi anche: Malen si presenta così: gol al debutto e intesa immediata con Dybala Contenuti utili per approfondire Serena critica. Aldo Serena stronca lo juventino Perin: ha dimenticato le regole fondamentali per un portiereL'ex attaccante ha messo il dito nella piaga: il momento più controverso è legato al gol di Malen della Roma, protagonista di un'azione che ha messo ... fanpage.it Aldo Serena giustamente non comprende l’uscita di Perin: di solito si cerca la palla con le mani, non con i piediIncomprensibile l'uscita di Perin su Malen. Le mani e il busto coprono non si sa cosa. Giustamente Aldo Serena lo fa notare ... ilnapolista.it