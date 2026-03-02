Senzatetto dormono nel parco Mercatello la denuncia | Qualcuno li aiuti

Nel parco Mercatello a Salerno, alcune persone senza fissa dimora sono state segnalate mentre dormivano all’aperto. Un residente ha scritto alle autorità, descrivendo la presenza di senzatetto e chiedendo un intervento urgente. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha espresso il suo disagio e la speranza di una risposta rapida da parte delle istituzioni.

Segnalata la presenza di senza fissa dimora in strada, a Salerno, all'interno del parco Mercatello. Ci scrive un residente, segnalando il disagio, con la speranza che qualcuno possa intervenire quanto prima. "I clochard ora dormono anche dentro il parco Mercatello. Vanno aiutati, fa anche tanto.