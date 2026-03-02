Sei Nazioni trofeo in cenere | la coppa del 2015 distrutta e sostituita

Durante una recente operazione, è stata trovata e distrutta la coppa ufficiale del Sei Nazioni del 2015, che è stata successivamente sostituita con un nuovo trofeo. Questa decisione ha portato alla cessazione dell’uso della coppa originale, che non potrà più essere assegnata durante le future edizioni del torneo. Nessun altro dettaglio sugli eventi che hanno portato a questa scelta.

Una notizia insolita scuote il Sei Nazioni: la coppa ufficiale del torneo non potrà più essere utilizzata. Il trofeo non era antico, ma in pochi anni era diventato u simbolo riconoscibile delle premiazioni. L’organizzazione della più importante competizioni per nazioni di rugby, ha infatti danneggiato che il trofeo del Sei Nazioni è stato danneggiato in modo definitivo a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un trasferimento in Irlanda. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio ha compromesso l’oggetto oltre ogni possibilità di riparazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata.

L'incidente d'auto, le fiamme: distrutta per sempre la coppa del Sei NazioniUn incidente d’auto che ha coinvolto il veicolo che trasportava la coppa del Sei Nazioni ha causato un incendio nel quale il trofeo è stato...

Una selezione di notizie su Sei Nazioni.

Temi più discussi: Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda; L’Italia in rosso Garibaldi per la sfida alla Francia: torna Capuozzo dall’inizio; Sei Nazioni, dove vedere Francia-Italia: orario e tv in chiaro; Sei Nazioni 2026, calendario e classifica. Il tabellone dei risultati del torneo top del rugby.

Sei Nazioni, un incidente d'auto distrugge per sempre la coppa: trofeo in fiamme, verrà sostituitoNel trasporto durante il terzo turno del Sei Nazioni, si è verificato un incidente che ha coinvolto il veicolo che trasportava il Trofeo del torneo. Nessun passeggero è rimasto ferito, tuttavia la c ... tuttosport.com

Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeoLeggi su Sky Sport l'articolo Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeo ... sport.sky.it

Quest’anno chi vincerà il Sei Nazioni alzerà… una coppa finta. Non è uno scherzo e non c’è stato alcun furto clamoroso. Il trofeo originale – realizzato nel 2015 – è stato distrutto in un incendio dopo che il furgone che lo trasportava, durante il terzo turno del tor - facebook.com facebook

Game sense, Italia e Sei Nazioni: Marco Bortolami ospite a OnRugby Podcast x.com