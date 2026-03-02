Il trofeo del Sei Nazioni rugby è stato distrutto in un incidente d’auto e ha subito danni irreparabili. L’evento è avvenuto a Bologna il 2 marzo 2026, coinvolgendo la coppa, simbolo della competizione, che è andata perduta. La Federazione ha annunciato che il trofeo sarà sostituito, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Bologna, 2 marzo 2026 – Nemmeno le fiamme possono estinguere lo spirito del rugby. Nemmeno quelle che hanno avvolto e distrutto il prezioso trofeo del Sei Nazioni, danneggiato irrimediabilmente dopo un incidente d’auto. Solo oggi, dopo ben due settimane, gli organizzatori del torneo hanno reso noto che, dopo la terza giornata, il veicolo che trasportava il trofeo è rimasto coinvolto in un incidente: nessun passeggero è rimasto ferito, ma la coppa è stata danneggiata dalle fiamme in modo irreparabile e non potrà quindi essere restaurata. Dalla copia al nuovo trofeo Per quanto riguarda l'edizione attuale, sarà usata una copia ma un nuovo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sei Nazioni rugby, la coppa distrutta in un incidente: sarà sostituita

Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata.

Sei Nazioni, trofeo in cenere: la coppa del 2015 distrutta e sostituitaUna notizia insolita scuote il Sei Nazioni: la coppa ufficiale del torneo non potrà più essere utilizzata.

Contenuti utili per approfondire Sei Nazioni.

Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: gli Azzurri cedono ai transalpini; Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda; Sei Nazioni 2026: i risultati del terzo turno e la classifica aggiornata.

Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata. La comunicazione è arrivata oggi, e la ragione sta in un ... oasport.it

Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeoLeggi su Sky Sport l'articolo Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeo ... sport.sky.it

Sei Nazioni, brucia il trofeo: distrutto in un incidente, sarà sostituito da una copia x.com

Quest’anno chi vincerà il Sei Nazioni alzerà… una coppa finta. Non è uno scherzo e non c’è stato alcun furto clamoroso. Il trofeo originale – realizzato nel 2015 – è stato distrutto in un incendio dopo che il furgone che lo trasportava, durante il terzo turno del tor - facebook.com facebook