seconda categoria poker del chiesina uzzanese cintolese tre punti e risalita

Nel ventitreesimo turno del campionato di Seconda categoria, il Chiesina Uzzanese ha ottenuto una vittoria con quattro gol, mentre il Cintolese ha conquistato tre punti grazie a una vittoria. Le partite si sono svolte ieri, coinvolgendo diverse squadre e contribuendo alla classifica di questa fase del campionato. La giornata ha visto anche altre sfide tra le formazioni che competono nel torneo.

Ieri si sono giocate anche le partite valide per il campionato di Seconda categoria, giunto al ventitreesimo turno. E non sono mancati i gol, al pari delle sorprese. Iniziando dal girone B, con il Chiesina Uzzanese che continua ad accelerare: il 4-0 maturato al Bramalegno contro il Borgo a Mozzano fa sì che la compagine di Salvadori resti in vetta insieme alla New Team. In risalita anche le quotazioni del Cintolese, che a Monsummano ha sfruttato il fattore-campo per regolare l’Academy Tau (2-0) e rimanere in terza posizione. Segno X per il Pescia, che torna con un punto dal confronto esterno contro il Diavoli Neri Gorfigliano (1-1). Il successo del Borgo a Buggiano sul Cascio (1-0) permette al Borgo di rimanere a distanza di sicurezza dalla zona playout, inguaiando proprio gli avversari pisani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda Categoria. Il gol di Albertini illude il Cascio. Alla fine vince il Chiesina UzzaneseTermina con la vittoria del Chiesina Uzzanese la ripetizione della settima giornata di campionato contro il Cascio.

Due successi preziosissimi per San Miniato e Settignanese, che tengono viva la rincorsa alla salvezza. I neroverdi superano 1-0 l’Affrico col gol di Bari, i rossoneri calano il poker con Giovannelli, Agostinelli e Pierotti Carli (doppietta). - facebook.com facebook