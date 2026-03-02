Se possibile | racconto memoria e umorismo con Tiziana Bianca Calabrò

Venerdì 6 marzo alle 20.30 si svolge presso la Casa del Popolo Ruggero Condò di Reggio Calabria, in via Pio XI, 94, lo spettacolo intitolato

Venerdì 6 marzo alle ore 20.30, presso la Casa del Popolo Ruggero Condò di Reggio Calabria Via Pio XI, 94, andrà in scena "Se possibile", spettacolo scritto e interpretato da Tiziana Bianca Calabrò e prodotto dalla Compagnia Ucrìu. L’ingresso è libero.L’evento è organizzato da Non Una di Meno e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: “SI ATTENDE LA FUMATA BIANCA”Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come...

Domenica di mercatino solidale per File in memoria di TizianaDomenica a Scandicci dalle 10 alle 18 il mercatino di Tiziana per sostenere l’attività della Fondazione Italiana di Leniterapia (File) a favore delle...