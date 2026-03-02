Se lievita è vero Amore l’evento solidale arriva da Giagiù di Ciro Pecoraro

L’evento solidale intitolato “Se Lievita è Vero Amore” è stato promosso da Giagiù di Ciro Pecoraro. La manifestazione combina passione, artigianalità e impegno sociale, coinvolgendo il mondo della pizza. Lo scopo è sostenere la Fondazione Serena Onlus e il Centro Clinico NeMO attraverso iniziative concrete. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti e sostenitori.

Quando l’amore è autentico, lievita. È questo il cuore di “Se Lievita è Vero Amore”, il progetto solidale che mette insieme passione, artigianalità e impegno sociale, coinvolgendo il mondo della pizza in iniziative concrete a sostegno della Fondazione Serena Onlus per il Centro Clinico NeMO presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli - Ospedale Monaldi Napoli, il Policlinico Gemelli di Roma e l’Ospedale Niguarda di Milano. Martedì 3 marzo alle ore 19.30 tappa salernitana del progetto da Giagù sul Lungomare Trieste del pizza chef Ciro Pecoraro che ha scelto di sostenere con entusiasmo il progetto. “Credo che la pizza sia molto più di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it L’amore si muove: al Galoppatoio Reale di Portici la sesta edizione dell’evento solidaleUna serata di musica e solidarietà al Galoppatoio Reale di Portici per sostenere l’Associazione Pestalozzi. "L’amore si muove", a febbraio la sesta edizione: Loredana Errore ospite d’onore dell’evento solidaleL’artista agrigentina protagonista della manifestazione benefica dedicata a inclusione e disabilità. Tutto quello che riguarda Giagiù di Ciro. Argomenti discussi: Se lievita è vero Amore, l’evento solidale arriva da Giagiù di Ciro Pecoraro; Il Premio Olio delle Sirene protagonista al SOL EXPO 2026 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni. Se lievita è vero Amore, l’evento solidale arriva da Giagiù di Ciro PecoraroQuando l’amore è autentico, lievita. È questo il cuore di Se Lievita è Vero Amore, il progetto solidale che mette insieme passione, artigianalità e impegno ... napolivillage.com