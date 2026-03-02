Scuola Saverino Pd | Operativo il fondo regionale per l' educazione alimentare

È stato reso operativo l’emendamento approvato nell’ultima legge di bilancio che prevede lo stanziamento di 100 mila euro per un fondo regionale dedicato all’educazione alimentare nelle scuole. La richiesta di finanziare progetti in questo ambito mira a promuovere un’iniziativa di prevenzione e contrasto alla malnutrizione tra gli studenti. L’obiettivo è sostenere programmi educativi nelle istituzioni scolastiche della regione.

🔗 Leggi su Cataniatoday.it In Sicilia operativo il fondo da 100mila euro per l'educazione alimentare nelle scuole. Domande entro il 21 marzoIl fondo per l'educazione alimentare nelle scuole siciliane diventa operativo con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale Generale 692 del 18...