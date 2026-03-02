scrubs un revival che mantiene le vibrazioni originali parola di jd

Un nuovo revival di Scrubs vede di nuovo protagonisti Zach Braff, Donald Faison e Sarah Clarke, che si sono incontrati virtualmente per discutere della serie. L'evento ha ricordato le atmosfere originali dello show, con i protagonisti che hanno confermato il ritorno alle

L'immaginazione, Rowdy e il ritorno al Sacro Cuore: l'incontro virtuale con Zach Braff, Donald Faison e Sarah Clarke, di nuovo protagonisti di una serie inimitabile. La nuova stagione è su Disney+ dal 20 marzo. Eccoli là, dall'altra parte dello schermo. Quando incontriamo Zach Braff, Donald Faison e Sarah Clarke è ormai tarda serata, mentre a Los Angeles invece è quasi ora di pranzo. Fa un certo effetto vederli - anzi, rivederli - insieme dopo tanti anni. Talmente tanti che abbiamo perso il conto. A proposito di conti: non c'è un vero numero dietro il titolo. Stagione 9, senza considerare la sfortunata Med School? Oppure direttamente Stagione 10? Forse non è nemmeno così importante, perché il revival di Scrubs è questione di emozioni ritrovate, legate a personaggi capaci di entrare nell'immaginario famigliare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

