Scraps la mostra di Alice Pasquini

Sabato 14 marzo 2026 alle 18.00, Rosso20sette arte contemporanea inaugura la mostra personale SCRAPS di Alice Pasquini. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, accompagnate da un testo di Jacopo Gonzales. L’evento si svolge negli spazi espositivi di via di Roma, coinvolgendo il pubblico con una proposta artistica che mette in evidenza il lavoro di Pasquini.

Vestige, l'arte evocativa di Alice PasquiniCollage di figure femminili di Alice Pasquini, esposte alla Fondazione Primoli di Roma dal 23 gennaio al 14 febbraio, raccontano un mondo aristocratico in bilico tra il fasto e la decadenza in un ... ansa.it

Roma, Fondazione Primoli presenta Vestige, la mostra personale di Alice Pasquini. Dal 23 gennaio al 14 febbraio 2025La Fondazione Primoli è lieta di presentare la mostra Vestige, un progetto personale dell’artista Alice Pasquini, in programma dal 23 gennaio al 14 febbraio 2025. L’esposizione nasce come incontro tra ... ilmessaggero.it