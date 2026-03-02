Scossa di terremoto in Toscana avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata ieri sera in Toscana, registrata dall'Ingv. L'evento sismico è avvenuto alle 19:22 in Versilia, con epicentro a 5,2 chilometri a sud-est di Massarosa, in provincia di Lucca. La popolazione locale ha percepito il movimento sismico, che si è verificato nel primo pomeriggio.

