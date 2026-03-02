A marzo 2026, treni, aerei e trasporto pubblico saranno interessati da diversi scioperi. Le date precise di fermo dei mezzi pubblici sono state annunciate e interesseranno varie giornate nel mese. I lavoratori del settore hanno deciso di incrociare le braccia in più occasioni, rendendo necessari eventuali pianificazioni alternative per viaggi e spostamenti. Sono state pubblicate le date ufficiali degli scioperi previsti.

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Treni, aerei e trasporto pubblico: a marzo 2026 c'è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni bisognerà fare i conti con gli scioperi. Il 18 marzo è la data nera del trasporto aereo, con lo sciopero nazionale del personale di Ita Airways e di Easyjet indetto da Usb Lavoro Privato, dalle 13 alle 17; di Alha a Milano e Varese indetto da Cub Trasporti da mezzanotte alle 23.59; di Gda Handling a Brescia indetto da Usb Lavoro privato da mezzanotte alle 23.59 e di Airport Handling e Dnata a Milano e Varese da mezzanotte alle 23.59 (Cub Trasporti). Mezzi pubblici a rischio, invece, il 27 e 28 marzo, a causa di una serie di proteste locali che interesseranno il settore del Tpl un po' in tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date

Leggi anche: Scioperi marzo 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Calendario degli scioperi di febbraio: si fermano mezzi pubblici, treni e aereiMese nuovo, nuova ondata di scioperi: febbraio 2026 si presenta come un periodo nero nel settore dei trasporti, con scioperi distribuiti lungo tutto...

Tutti gli aggiornamenti su Scioperi marzo.

Temi più discussi: Sciopero trasporti marzo 2026: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici locali; Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date tra aerei, treni e Tpl; Scioperi marzo 2026: aerei, treni e mezzi, il calendario delle proteste; Calendario degli scioperi di marzo, stop per mezzi pubblici, treni e aerei.

Scioperi marzo 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del meseVenerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano che coinvolge il personale del gruppo Atm. L’agitazione, proclamata da Al-Cobas, potrà svolgersi con ... fanpage.it

Sciopero trasporti marzo 2026: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici localiSospensioni a singhiozzo per tutto il mese con un avvertimento d’obbligo: tra revoche, adesioni e rimodulazioni, il calendario è vivo e va verificato a ridosso delle singole date ... italiaoggi.it

Marzo mese caldo per gli scioperi. Ecco quando è in che settori facebook

Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 16 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle Olimpiadi x.com